Энди Маррей выразил желание сыграть на домашнем турнире Уимблдон, который станет для него последним

Британский теннисист Энди Маррей объявил о том, что этот сезон станет последним в его карьере. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный победитель турниров "Большого шлема", обладатель Кубка Дэвиса в составе своей сборной выразил желание сыграть на домашнем турнире Уимблдон, который и станет для него последним. К слову, именно на этих кортах в 2012-м на Олимпиаде в Лондоне британская пара Маррей - Робсон в финале микста уступила нашим Максиму Мирному и Виктории Азаренко. Говоря о решении завершить карьеру на пресс-конференции перед Australian Open, Энди не смог сдержать слез.

Энди Маррея продолжает беспокоить сильная боль в правом бедре, на котором ему уже делали операцию. Многие известные теннисисты уже высказали свое сожаление и слова поддержки британцу. На старте Открытого чемпионата Австралии Маррей сыграет с испанцем Роберто Баутистом-Агутом.