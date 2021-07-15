А. Саснович сыграет против П. Удварди во втором круге теннисного турнира в Венгрии

Александра Саснович сегодня продолжит борьбу за победу на теннисном турнире в Будапеште с призовым фондом более 200 тысяч евро. Во втором круге старта белоруску проэкзаменует местная теннисистка Панна Удварди. Игра стоит под третьим номером и пройдет на центральном корте турнира, ориентировочное начало матча - в