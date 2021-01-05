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Теннис. Белоруски узнали соперниц в парном разряде турнира в Абу-Даби

Александра Саснович и Лидия Морозова узнали соперниц по первому кругутеннисного турнира в Абу-Даби. Белоруски будут выступать в тандеме. Настарте их ждетпротивостояние с россиянкой Дарьей Касаткиной и эстонкой Анетт Контавейт. АринаСоболенко же будет выступать с бельгийкой Элиз Мертенс, они начнут борьбу совторого раунда за счет высокого рейтинга. Соревнования стартуют ужезавтра и продлятся до 13 января.

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