Теннис. Белорусы сыграют с аргентинцами в плей-офф квалификации Кубка Дэвиса

Мужская сборная Беларуси по теннису сыграет с командой Аргентины в плей-офф квалификации мировой группы Кубка Дэвиса. Победитель этого противостояния получит право побороться за выход в финальный турнир мировой группы будущего года. Встреча белорусов и аргентинцев запланирована на 18-20 сентября и пройдет в Аргентине.



Между тем, 4 турнира ВТА в Майами, Чарльстоне, Колумбии и Мексике отменены. Причиной стало распространение коронавируса. Ситуация еженедельно пересматривается ITF с целью обеспечения возобновления игровых возможностей, как только позволит ситуация.



