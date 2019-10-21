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Теннис: Говорцова во втором круге квалификации турнира ITF в Венгрии

Ольга Говорцова вышла во второй круг квалификации теннисного турнира в Венгрии. В стартовом раунде отбора белоруска переиграла представительницу Румынии Георгию Андреа Крачун - 5:7, 6:4, 10:3.

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