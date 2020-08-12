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Теннис. Турнир WTA. Азаренко проиграла, Говорцова идет дальше
Виктория Азаренко проиграла на старте теннисного турнира WTA в американском Лексингтоне. Белоруска в двух сетах уступила Венус Уильямс 3:6, 2:6. Но приятные новости с турнира в США все же есть. Ольга Говорцова прошла в 1/8 финала, в двух сетах обыграв Бетани Матек-Сандс 7:6, 6:1. В следующем матче Говорцова встретится с теннисисткой из Туниса - Онс Жабер. Напомним, ранее в эту же стадию турнира пробилась и Арина Соболенко.
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