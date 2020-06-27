Теннис: В. Азаренко уступает в выставочном матче

Виктория Азаренко уступает в поединке выставочного турнира в американском Чарльстоне, однако сам факт выхода на корт теннисистов не может не радовать. Белоруска, которая защищает цвета команды доброты, проиграла в двух сетах хозяйке кортов Даниэль Коллинз, 1:6, 5:7.