Теннисисит Н. Джокович - победитель турнира в Париже

Поединок лучших на кортах "Мастерса" в Париже завершился победой первой ракетки планеты. Новак Джокович обыграл в финале действующего триумфатора россиянина Даниила Медведева. 4:6, 6:3, 6:3. Счет в личных встречах - 6:4 в пользу серба. Последний раз они встречались в финале US Open этого года - победа осталась за Медведевым.