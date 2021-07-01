Теннисист А. Василевский завершает выступление в матче первого круга парного разряда Уимблдона

Дуэт Андрея Василевского с израильтянином Йонатаном Эрлихом не смог одолеть хорватский тандем в лице Мате Павича и Микола Мектича в матче первого круга парного разряда Уимблдона - 6:2, 6:4. Ориентировочно в 16:00 "Беларусь 5" покажет выступление Ильи Ивашко во втором круге личного разряда. В соперниках у белоруса - француз Жереми Шарди.