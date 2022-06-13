Теннисист Даниил Медведев возглавил мировой рейтинг, несмотря на поражение в Хертогенбосе

Обидчик белорусского спортсмена Ильи Ивашко - Даниил Медведев - уступил в финале турнира в Хертогенбосе. Причем российский теннисист не справился с представителем на тот момент третьей сотни мирового рейтинга, хозяином кортов Тимом ван Рейтховеном (4:6, 1:6). Эта победа позволила голландцу перемахнуть сразу почти на 100 позиций. В обновленном списке он на 106-м месте.

Медведев теперь первая ракетка мира. На втором месте Александр Зверев, а бывший лидер рейтинга Новак Джокович только третий.

Поднялся в этом списке и Илья Ивашко - белорус отныне на 42-й позиции. Уже 13 июня матчем против обладателя wild card Яна- Леннарда Штруффа он стартует на турнире в немецком Халле. Кстати, при удачном стечении обстоятельств уже во втором круге Ивашко вновь может встретиться с Медведевым.



Продвижение в мировом рейтинге случилось и у Арины Соболенко. Белоруска теперь 5-я ракетка мира. 12 июня в финале Хертогенбоса наша теннисистка уступила Екатерине Александровой.

