Теннисист Егор Герасимов пробился в 1/8 турнира ATP в Софии

В упорной борьбе Егор Герасимов, который располагается на 112 строчке рейтинга ATP, одолел 68-го в мире канадца Вашека Поспишила на страте турнира в Софии. Призовой фонд - более 419 тысяч евро. Первый сет остался за белорусом 7:5, во втором на тай-брейке сильнее был Поспишил - 10:8. В третьем сете Герасимов сделал 2 брейка при одной проигранной подаче - 6:3. Итоговый счет 2:1 в пользу Егора. Матч длился 2 часа и 37 минут. В битве за выход в четвертьфинал наш соотечественник поспорит с первым сеяным - итальянцем Янником Синнером.