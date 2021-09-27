Теннисист Егор Герасимов пробился в основную сетку турнира в Софии

Егор Герасимов, который несколько утратил позиции в рейтинге АТР, вышел в основную сетку турнира в Софии, обыграв в финальном раунде квалификации 168-ю ракетку мира - турецкого теннисиста Алтуга Челикбилека 7:6, 6:3. Напомним, в обновленном рейтинге АТР Герасимов 112-й. И Илья Ивашко впервые пробился в топ-50 теннисистов планеты, став 45-м.