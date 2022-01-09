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Теннисист Егор Герасимов успешно стартовал на турнире в Аделаиде

Егор Герасимов успешно стартует на втором для себя турнире в австралийской Аделаиде. В первом раунде квалификации наш соотечественник сильнее аргентинца Франсиско Черундоло - 6:4, 5:7, 7:5. За выход в основную сетку вторая ракетка Беларуси поспорит с французом Хьюго Нисом.

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