Теннисист Егор Герасимов успешно стартовал на турнире в Аделаиде

Егор Герасимов успешно стартует на втором для себя турнире в австралийской Аделаиде. В первом раунде квалификации наш соотечественник сильнее аргентинца Франсиско Черундоло - 6:4, 5:7, 7:5. За выход в основную сетку вторая ракетка Беларуси поспорит с французом Хьюго Нисом.