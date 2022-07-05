Теннисист Егор Герасимов в 1/8 финала турнира в Порту

Белорусский теннисист Егор Герасимов сегодня пробился в 1/8 финала турнира в португальском Порту, где призовой фонд составил 45 тысяч евро. Егор оказался сильнее бразильца Габриэля Декампа - 6:7, 6:4, 6:1. В рейтинге АТР Герасимов 144-й.