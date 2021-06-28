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Теннисист И. Ивашко - 79-я ракетка мира

Илья Ивашко впервые в карьере поднимается на 79-е место в обновленном рейтинге АТП, Егор Герасимов- 73-я ракетка мира. Арина Соболенко сохранила четвертое место, Виктория Азаренко - 14-я.


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