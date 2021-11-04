Теннисист И. Ивашко покидает турнир АТР в Париже

Показывает достойную игру против 2-й ракетки мира, но все-таки завершает выступление на турнире категории АТР-1000 в Париже. Илья Ивашко уступил во втором круге "мастерса" за полтора часа в двух партиях действующему победителю соревнований россиянину Даниилу Медведеву. 5:7, 4:6. Призовой фонд - более 2 с половиной миллионов евро.