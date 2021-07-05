Теннисист И. Ивашко уступил 9-й ракетке мира в 1/8 финала Уимблдона

Точно также как и еще одному белорусу Илье Ивашко, который уже без сомнения проводит лучший сезон в карьере.Наш теннисист сумел добраться до 1/8 финала Уимблдона. От матча к матчу он демонстрировал мощный и качественный теннис. Остановить Ивашко смог лишь 9-й в мировом рейтинге Маттео Берреттини. В этом поединке белорус боролся до последнего.