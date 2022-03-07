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Теннисист Илья Ивашко поднялся на рекордное для себя 41 место в рейтинге ATP
Лучшая позиция в карьере. В обновленном рейтинге ATP Илья Ивашко поднялся на 41-ю строчку. Для белорусского теннисиста это наивысшее место в мировой классификации на данный момент. Еще один представитель Синеокой Егор Герасимов 148-й. Лидирует россиянин Даниил Медведев. Вторая позиция у серба Новака Джоковича. Замыкает топ-3 представитель Германии Александр Зверев.
В рейтинге WTAАрина Соболенко по-прежнему занимает третье место. Виктория Азаренко - 15-я, Александра Саснович - 59-я. Первая ракетка планеты - австралийка Эшли Барти. Вторая - Барбора Крейчикова из Чехии.
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