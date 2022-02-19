Теннисист Илья Ивашко уступил Феликсу Оже-Альяссиму в Марселе

Белорус Илья Ивашко не сумел пробиться в полуфинал престижного теннисного турнира в Марселе, призовой фонд соревнований - более 500 тысяч евро. В одной четвертой Илья уступил девятой ракетке мира - канадцу Феликсу Оже-Альяссиму 3:6,4:6. Встреча длилась 1 час 32 минуты.