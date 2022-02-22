Теннисист Илья Ивашко уступил Квон Сун Ву на старте турнира серии ATP

На страте крупного турнира серии ATP белорусский теннисист Илья Ивашко уступил оппоненту из Кореи Квон Сун Ву - 3:6, 2:6. Матч длился 77 минут. В первом гейме исход предрешил второй сет. В нем белорус единственный раз не взял свою подачу, и по ходу розыгрыша сделать брейк у Ильи не удавалось. Во втором сете Квон Сун Ву делает брейк дважды, первая ракетка Беларуси не смог взять геймов на подаче соперника. Ивашко и его оппонент совершили по одной двойной ошибке, наш соотечественник 5 раз подал навылет, кореец - 7.

