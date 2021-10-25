Теннисист Илья Ивашко в обновленном рейтинге ATP опустился на 46 позицию

У мужчин в обновленном списке лучших первый номер страны Илья Ивашко опустился с 43-й позиции на 46-ю. Егор Герасимов сохранил 105-ю строчку. Он, кстати, сегодня пробился в основную сетку турнира категории АТР в Санкт-Петербурге. В поединке второго квалификационного раунда белорус обыграл в двух сетах молдавского теннисиста Раду Албота - 7:6, 6:4. Ивашко выйдет на российские корты завтра. В матче 1/16 финала он встретится с Ласло Дьере из Сербии.