3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Илья Ивашко выиграл теннисный турнир АТР впервые в карьере
Факт
Событие, которого белорусские болельщики ждали 18 лет! Первый титул в карьере на турнирах АТР завоевал наш теннисист Илья Ивашко, равных которому этой ночью не было на кортах американского Уинстон-Сейлема. В решающем матче лидер сборной Беларуси по теннису разгромил всего за 56 минут шведа Микаэля Имера - 6:0, 6:2. Велика вероятность, что в ближайшее время Ивашко также впервые в карьере пробьется в топ-50 мирового рейтинга.
В последний раз белорусский теннисист выигрывал турнир АТР в феврале 2003 года. Максиму Мирному не было равных в голландском Роттердаме.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все