Илья Ивашко выиграл теннисный турнир АТР впервые в карьере

Событие, которого белорусские болельщики ждали 18 лет! Первый титул в карьере на турнирах АТР завоевал наш теннисист Илья Ивашко, равных которому этой ночью не было на кортах американского Уинстон-Сейлема. В решающем матче лидер сборной Беларуси по теннису разгромил всего за 56 минут шведа Микаэля Имера - 6:0, 6:2. Велика вероятность, что в ближайшее время Ивашко также впервые в карьере пробьется в топ-50 мирового рейтинга.



В последний раз белорусский теннисист выигрывал турнир АТР в феврале 2003 года. Максиму Мирному не было равных в голландском Роттердаме.