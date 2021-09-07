Теннисист Н. Джокович вышел в четвертьфинал US Open

Новак Джокович - Маттео Берриттини - такова одна из афиш четвертьфинала US Open. За 3 часа без двух минутсерб накануне победил американца Джексона Бруксби - 1:6, 6:3, 6:2, 6:2. Впервые в истории в четвертьфинале Открытого чемпионата США не выступит ни одинамериканскийтеннисист.