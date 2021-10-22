Теннисистка А. Соболенко поборется с Е. Александровой за Кубок Кремля

В России продолжается битва за Кубок Кремля. Первая сеяная на соревнованиях - Арина Соболенко - сыграет в четвертьфинале с хозяйкой кортов Екатериной Александровой. Соперница в мировом рейтинге располагается на 37-м месте, тогда как белоруска на второй позиции. Ранее теннисистки встречались трижды - две виктории на счету Соболенко. Ориентировочно матч начнется в 13:00. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".