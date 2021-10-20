Теннисистка Арина Соболенко стартует на Кубке Кремля

Вторая ракетка мира Арина Соболенко стартует сегодня на Кубке Кремля. Зрители телеканала "Беларусь 5" смогут увидеть поединок в прямом эфире. Наша Арина выйдет против австралийки Айялы Томлянович ориентировочно в 13:00. Этот поединок станет первым для белоруски после перенесенной коронавирусной инфекции, из-за которой она была вынуждена пропустить турнир в Индиан-Уэллсе.