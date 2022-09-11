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Теннисистка из Польши Ига Швентек - победительница US Open - 2022
Обидчица Арины Соболенко в полуфинале US Open - Ига Швентек из Польши - становится победителем мейджора в США. В финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема первая ракетка мира разобралась с представительницей Туниса Онс Жабер - 6:2, 7:6. Швентек выиграла свой десятый финал подряд, в текущем сезоне она завоевала семь трофеев.
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