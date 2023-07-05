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Теннисистка Кристина Дмитрук вышла в 1/8 финала турнира в Швейцарии, а Илья Ивашко и Александра Саснович ожидают выхода на корт турнира в Уимблдоне

Белорусская теннисистка Кристина Дмитрук вышла в 1/8 финала турнира в Швейцарии. Спортсменка обыграла представительницу Аргентины Юстину Марию Гонсалес в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Следующей соперницей белоруски стала представительница Италии Лиза Пигато.

Из-за дождя третий день подряд откладывается старт поединков на открытых кортах Уимблдона. Илья Ивашко должен провести поединок первого круга против аргентинца Федерико Кориа, а Александра Саснович - сыграть с теннисисткой из Испании Нурией Парризас-Диас.

Тем временем во второй круг Открытого чемпионата Великобритании вышла Арина Соболенко, накануне поздно вечером вторая ракетка мира переиграла Панну Удварди со счетом 6:3, 6:1. Виктория Азаренко ожидает встречи 1/32 финала с Надей Подороска.

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