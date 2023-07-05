Теннисистка Кристина Дмитрук вышла в 1/8 финала турнира в Швейцарии, а Илья Ивашко и Александра Саснович ожидают выхода на корт турнира в Уимблдоне

Белорусская теннисистка Кристина Дмитрук вышла в 1/8 финала турнира в Швейцарии. Спортсменка обыграла представительницу Аргентины Юстину Марию Гонсалес в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Следующей соперницей белоруски стала представительница Италии Лиза Пигато.

Из-за дождя третий день подряд откладывается старт поединков на открытых кортах Уимблдона. Илья Ивашко должен провести поединок первого круга против аргентинца Федерико Кориа, а Александра Саснович - сыграть с теннисисткой из Испании Нурией Парризас-Диас.