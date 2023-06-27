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Теннисистка Шиманович не выступит в основной сетке третьего в сезоне турнира Большого шлема
Ирина Шиманович не выступит в основной сетке третьего в сезоне турнира Большого шлема.
Белоруска в первом раунде квалификации на Уимблдоне в напряженной борьбе уступила Ребекке Шрамковой из Словакии. Матч продолжался 2 часа 37 минут. Во втором сете Ирина уступала со счетом 3:5, однако нашла в себе силы переломить ход игры - 7:5. В третьей партии Шиманович вела 3:0, 5:4, однако не смогла удержать инициативу.
Итоговое поражение - 3:6, 7:5, 5:7.
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