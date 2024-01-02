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Теннисистка Виктория Азаренко пробилась в 1/8 финала турнира в Брисбене
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко начинает новый год с победы. Свой первый матч в 2024 году белоруска провела на кортах Брисбена, где во втором круге турнира серии ВТА-500 справилась с россиянкой Анной Калинской со счетом 6:1 в первом сете, а во втором за Викторией остался напряженный тай-брейк. Его итог - 10:8. 2 часа и 12 минут продолжался поединок.
В 1/8 финала Азаренко встретится либо с Ангелиной Калининой, либо с победительницей первого круга противостояния Зейнеп Сонмез - Клара Бюрель.
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