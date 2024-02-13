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Теннисистка Виктория Азаренко вышла в 1/8 турнира в Дохе

Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира категории ВТА-1000, который проходит в Дохе. Белорусская теннисистка за два сета обыграла 41-ю ракетку мира, китаянку Синьюй Ван - 7:6, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 42 минуты. Азаренко допустила три двойные ошибки, сделала один эйс и реализовала пять брейк-поинтов из шести.

Призовой фонд соревнований составляет более 3 млн долларов.

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