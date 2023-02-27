Теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко сохранили свои позиции в обновленном рейтинге WTA

В обновленном рейтинге WTA лидеры белорусского тенниса Арина Соболенко и Виктория Азаренко свои позиции сохранили. Виктория располагается на 14-й строчке, а Арина на 2-й и продолжает погоню за лидером - польской теннисисткой Игой Швентек.