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Теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко сохранили свои позиции в обновленном рейтинге WTA

В обновленном рейтинге WTA лидеры белорусского тенниса Арина Соболенко и Виктория Азаренко свои позиции сохранили. Виктория располагается на 14-й строчке, а Арина на 2-й и продолжает погоню за лидером - польской теннисисткой Игой Швентек.

Еще одна белоруска - Александра Саснович - опустилась на одну строчку, она 44-я.

Фото:pixabay.com

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