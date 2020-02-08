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Женская сборная пытается преодолеть квалификацию Мировой группы Кубка Федерации
Возвращаемся на теннисные корты в Нидерланды. Наша женская сборная пытается преодолеть квалификацию Мировой группы Кубка Федерации. После первого дня в противостоянии Нидерланды - Беларусь счет был равным 1:1. Второе очко для своей команды принесла Кики Бертенс, которая обыграла Арину Соболенко, 6:4, 6:4.
Победитель матча мог определиться по итогам встречи Рус - Саснович. Александра без шансов проиграла первый сет - 0:6. После этого - Саша и капитан команды Татьяна Пучек - отправились поговорить в раздевалку. О чём шла речь - мы не знаем. Но после паузы - Саснович нашла в себе силы - и выиграла две последующие партии - 7:5, 6:2.
На парный матч, перед которым счёт в противостоянии стал уже 2:2 - изначально были заявлены Говорцова и Морозова. Однако тренерский штаб сделал замену. На корт вновь вышли Саснович и Соболенко против местного тандема Бертенс-Схюрс.
Первый сет остался за хозяйками, 6:4, второй выиграли белоруски, 6:3. Встреча продолжается до сих пор.
Девушки борются за попадание в топ-12 сборных мира. Эта дюжина и определит лучшую команду на планете. Победителя узнаем 19-ого апреля по итогам шестидневного турнира в Будапеште. Отмечу, в подобном формате - Кубок федерации проводится впервые.
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