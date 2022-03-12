3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Теннисные матчи Азаренко и Соболенко в Индиан-Уэллсе - в прямом эфире на телеканалах Белтелерадиокомпании
На престижном теннисном турнире в Индиан-Уэллсе сегодня на корт выйдет лидер женской сборной Беларуси Арина Соболенко, во втором круге она сыграет с итальянкой Ясмин Паолини. В прямом эфире эта встреча на "Беларусь 5" начнется в 22:20. В 4 утра следите за поединком Виктории Азаренко против австралийки Астры Шармы. Эта игра будет доступна на телеканале "Беларусь 5 интернет". В 7 утра завтра для удобства зрителей поединок будет показан в повторе на "Беларусь 5".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе