Теннисные матчи Азаренко и Соболенко в Индиан-Уэллсе - в прямом эфире на телеканалах Белтелерадиокомпании

На престижном теннисном турнире в Индиан-Уэллсе сегодня на корт выйдет лидер женской сборной Беларуси Арина Соболенко, во втором круге она сыграет с итальянкой Ясмин Паолини. В прямом эфире эта встреча на "Беларусь 5" начнется в 22:20. В 4 утра следите за поединком Виктории Азаренко против австралийки Астры Шармы. Эта игра будет доступна на телеканале "Беларусь 5 интернет". В 7 утра завтра для удобства зрителей поединок будет показан в повторе на "Беларусь 5".