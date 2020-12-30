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Теннисный турнир "Мастерс" отложен

Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отложен. А послеAustralian Open АТП проведет 10 турниров за 5 недель - Всемирная тенниснаяассоциация обнародовала планы на сезон с учетом пандемии. Из-за коронавируса в СШАпо-прежнему действуют серьезные ограничения. Ранее организаторы турнира вИндиан-Уэллсе рассчитывали, что местные власти разрешат заполнять трибуны хотябы на 25 %, однако никакой гарантии им не предоставили.

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