Теннисный турнир "Мастерс" отложен

Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отложен. А послеAustralian Open АТП проведет 10 турниров за 5 недель - Всемирная тенниснаяассоциация обнародовала планы на сезон с учетом пандемии. Из-за коронавируса в СШАпо-прежнему действуют серьезные ограничения. Ранее организаторы турнира вИндиан-Уэллсе рассчитывали, что местные власти разрешат заполнять трибуны хотябы на 25 %, однако никакой гарантии им не предоставили.