Теннисный турнир серии WТА в Лексингтоне без представительниц Беларуси

Вслед за Ольгой Говорцовой ракетку зачехлила и Арина Соболенко. 2 часа и 50 минут продолжался матч лидера нашей сборной с 16-летней американкой Корри Гауфф. Первый сет оппонентка выиграла на тай-брейке - 7:6. Во втором Соболенко взяла реванш - 6:4, но решающая партия с таким же счетом осталась за Гауфф.