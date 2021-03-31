Тестовые соревнования в Токио возобновятся в апреле

Тестовые соревнования к Олимпийским играм в Токио возобновятся с апреля. В этом месяце запланированы турниры по плаванию, прыжкам в воду, водному поло, велоспорту и регби-7. В мае придет черед волейбола, синхронного плавания, спортивной гимнастики, легкой атлетики, скейтбординга, баскетбола 3×3 и стрельбы. Напомним, ровно год назад тестовые турниры из-за пандемии коронавируса были отменены. Всего оргкомитет планирует провести 18 тестовых мероприятий.