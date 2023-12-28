Тихон: Белорусские легкоатлеты могут поехать на Олимпийские игры в Париж

Белорусские легкоатлеты могут поехать на Олимпийские игры в Париж даже без присутствия в календаре международной федерации легкой атлетики. Об этом рассказал сегодня глава Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон во время "Рождественских стартов", которые сегодня официально открылись на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. По словам функционера, у нас порядка семи лицензий, на старте календарного года ожидают пополнение.

Рождественские старты тем временем стали втягивающим соревнованием для легкоатлетов в зимнем сезоне. Сегодня в заявке оказались и ведущие белорусские спортсмены барьериста Эльвира Граборенко, а также рекордсменка Беларуси по прыжкам с шестом Ирина Жук. У нее также есть олимпийская лицензия.