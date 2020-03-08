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Тириль Экхофф выигрывает женский масс-старт

На 25 секунд норвежка опередила Ханну Оберг из Швеции, третья на финише Франциска Пройс, Доротея Вирер пятая. Ирина Кривко, допустив четыре промаха, на итоговом 25 месте. В 15:45 аналогичный старт пройдет у мужчин. Прямая трансляция на "Беларусь 5".

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