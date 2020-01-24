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Токио сегодня отметил готовность к Олимпиаде роскошным фейерверком

Токио сегодня отметил готовность к Олимпиаде роскошным фейерверком

Шоу проходило высоко над расположенным в Токийском заливе монументом в виде пяти олимпийских колец.
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