"Токийский экспресс" о подготовке к Олимпийским играм - расскажем о плавании

Вашему вниманию рубрика о подготовке к Олимпийским играм. Сегодня расскажем о плавании. В Токио отправится команда с самым высоким в истории белорусского плавания уровнем спортсменов - лицензии завоеваны сразу в трех эстафетах.

Рассказывает Александр Воронович.



Это футуристическое здание - Токийский центр водных видов спорта. Трудно представить, сколько усилий было приложено, чтобы возвести такой массив. Но что самое обидное - его мощности будут использоваться менее чем на 70 %. И я говорю не про воду.



Недавно оргкомитет вместе с эпидемиологами Японии принял решение по допуску зрителей. 10 тысяч смогут смотреть Олимпиаду вживую, тогда как вместимость этого дворца 15 тысяч. В этом сооружении пройдут соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и паралимпийскому плаванию. Центр состоит из главного бассейна на 10 дорожек, тренировочного бассейна и бассейна для дайвинга. В главном и тренировочном стены и пол подвижны, так что размеры можно регулировать.



Помимо такого современного комплекса, атлеты могли бы похвастаться еще и специальными гидрокостюмами. Но зимой 2009 на чемпионате мира было слишком много рекордов. В связи с этим Международная федерация плавания запретила гидрокостюмы.







С тех пор как федерация ввела запрет на гидрокостюмы, каждая стартовая форма для любого спортсмена имеет маркировку, сертификат качества и отметку о том, что этот костюм может быть допущен к соревнованиям.



Есть еще одна интересная фишка у пловцов - бритье тела. Наука утверждает, что очевидного влияния бритья на обтекаемость и скорость тела в воде нет. Однако большинство, если не все спортсмены этого вида спорта, предпочитают соревноваться предварительно сняв с себя волосяной покров.



Говорят, хлорка - завтрак чемпионов, но за питанием все же пловцы следят построже. Хотя в действительности из каких-то необычных правил они могут ограничить себя разве что в фастфуде и за счет огромной энергозатратности потребляют за день по 2 суточных рациона обычного человека.



Кроме физической формы, пловцам можно позавидовать и в решительности. Анастасия Шкурдай, которой полгода назад исполнилось 18, уже едет на Олимпиаду, выступает в эстафете и несильно волнуется по поводу своих соперников.



Когда дело касается любого старта в далекой стране, сразу встает вопрос акклиматизации. Искусственно приспособить в Беларуси пловцов к условиям Токио вряд ли получится. А первые старты запланированы уже на 24 июля. И это все с учетом того, что оргкомитет Игр позволяет заселяться в олимпийскую деревню максимум за 5 дней.







Отметим, что в этом году у нас 3 олимпийских лицензии в эстафетах. Главный тренер сборной сообщает, что такой выдающийся результат можно объяснить тем, что у белорусской команды высокий средний уровень и в ней присутствуют лидеры.



Как говорят пловцы, тренер - это тот человек, который знает их способности на 100 %. Медальный зачет покажет, как наши спортсмены смогли набрать форму и не потерять ее в ковидный период.





