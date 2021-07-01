ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

"Токийский экспресс" о подготовке к Олимпийским играм - расскажем о стрельбе из лука

Продолжим о спорте: точнее о главном старте четырехлетия, хотя уже и пятилетия, учитывая перенос Игр в Японии на год.


В нашей рубрике "Токийский экспресс" мы продолжаем рассказывать вам о видах спорта, представленных на Играх и, разумеется, белорусах, которые будут бороться за медали турнира. Сегодня на повестке дня - стрельба из лука. С какой силой натягивается тетива? В каком кластере и когда пройдут соревнования? Кто фаворит и какие у нас шансы на награды? Ответы уже прямо сейчас!


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все