"Токийский экспресс" о подготовке к Олимпийским играм - расскажем о стрельбе из лука

Продолжим о спорте: точнее о главном старте четырехлетия, хотя уже и пятилетия, учитывая перенос Игр в Японии на год.

В нашей рубрике "Токийский экспресс" мы продолжаем рассказывать вам о видах спорта, представленных на Играх и, разумеется, белорусах, которые будут бороться за медали турнира. Сегодня на повестке дня - стрельба из лука. С какой силой натягивается тетива? В каком кластере и когда пройдут соревнования? Кто фаворит и какие у нас шансы на награды? Ответы уже прямо сейчас!