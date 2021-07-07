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"Токийский экспресс" о белорусских синхронистках и их подготовке к XXXII Олимпийским играм

Рубрика "Токийский экспресс" сегодня посвящена синхронному плаванию. На Олимпиаде Беларусь представит дуэт Василины Хондошко и Дарьи Кулагиной. Чтобы понять,каково русалкам проводить по 8 часов в бассейне, съемочная группа Агентства теленовостей тоже погрузилась под воду.

Рассказывает Кристина Камыш: "Покорение водной стихии началось еще в древнейшие времена. Девушки в образах русалок с цветами и лентами водили хороводы на берегах, строя причудливые фигуры. Так зарождалось синхронное плавание. В Беларуси к истокам можно отнести праздник Ивана Купалы".

Ничего сказочного сейчас в этом виде спорта нет. За волшебством стоят адский труд и боль. Здесь важно все: акробатика, хореография, сила, выносливость и скорость.

Валерия Волосач, многократная чемпионка Беларуси по синхронному плаванию:
Это бешеная нагрузка на организм. Звездочки в глазах появляются из-за гипоксии, когда не хватает кислорода. Безумно тяжело. Ноги-руки отказывают. Но нужно улыбаться и делать программу до конца. Это самое сложное, чтобы никто не понял, как нам тяжело.Да, от зажима болит носи остаются пятна. Кожа сохнет, и появляются трещины.В Беларусь синхронное плавание развивается с 1982 года. В олимпийскую семью эта дисциплина вошла спустя два года на Играх в Лос-Анджелесе.


Белорусские русалки на главных стартах четырехлетия выступали 4 раза.
Белорусские русалки на главных стартах четырехлетия выступали 4 раза

Лучший результат - 17-е место дуэта Екатерины Кульпо и Анастасии Парфеновой. А штурмовать Японию будет тандем Василины Хондошко и Дарьи Кулагиной. Покоряют девушки сердца не только ладненьким подъемом. Это молодой дуэт, но он уже совершил революцию в белорусском спорте - наши оценки стали значительно выше.

В Токиопредставят две программы: техническую и произвольную

Первая длится максимум 2 минуты 50 секунд. За это время нужно выполнить набор из пяти заданных элементов. Продолжительность произвольного номера - до 4 минут. И это полет фантазии.

Но не по этой причине купальники синхронистки возят с собой в чемодане в ручной клади. Если наряд не долетит до места старта, номер просто не состоится. У каждой синхронистки подготовлена соревновательная косметичка. И первое, что здесь есть - это крем. Просто представьте, что происходит с кожей за 6-8 часов тренировок в хлорированной воде. Далее - водостойкий лайнер, тушь и карандаш для глаз и обязательно помада ярких цветов. Это нужно для того, чтобы судьи, которые оценивают художественное впечатление, увидели эмоции девушек с любой точки в бассейне. Ну и главный компонент красоты русалок - желатин.

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Средство используется для фиксации причесок. Спортсменки разводят желатин в горячей воде и наносят на голову. В Японии нашей паре понадобится 4 пакетика. На подготовку образа уйдет один час.

Василина Хондошко, многократная чемпионка Беларуси по синхронному плаванию:

Горячая вода устраивает русалок после, но не во время выступлений. Температура бассейна строго регламентирована - 26 градусов по Цельсию. На Олимпиаде в Рио открытая вода прогревалась лишь до 24,5 градусов. Поэтому у сирен деревенели мышцы. Глубина ванны - не менее трех метров.

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Таким образом, девушки отталкиваются от самой воды, а не от дна. Плитка бассейна должна быть светлых тонов. Это тоже строго, чтобы зрителям были видны фигуры. Соревнования пройдут в Токийском центре водных видов спорта. Этот комплекс специально строили к Олимпиаде. Болеем за наших синхронисток на Олимпиаде, начиная с 2 августа.

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