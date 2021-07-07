"Токийский экспресс" о белорусских синхронистках и их подготовке к XXXII Олимпийским играм

Рубрика "Токийский экспресс" сегодня посвящена синхронному плаванию. На Олимпиаде Беларусь представит дуэт Василины Хондошко и Дарьи Кулагиной. Чтобы понять,каково русалкам проводить по 8 часов в бассейне, съемочная группа Агентства теленовостей тоже погрузилась под воду.



Рассказывает Кристина Камыш: "Покорение водной стихии началось еще в древнейшие времена. Девушки в образах русалок с цветами и лентами водили хороводы на берегах, строя причудливые фигуры. Так зарождалось синхронное плавание. В Беларуси к истокам можно отнести праздник Ивана Купалы".



Ничего сказочного сейчас в этом виде спорта нет. За волшебством стоят адский труд и боль. Здесь важно все: акробатика, хореография, сила, выносливость и скорость.



Валерия Волосач, многократная чемпионка Беларуси по синхронному плаванию:

Это бешеная нагрузка на организм. Звездочки в глазах появляются из-за гипоксии, когда не хватает кислорода. Безумно тяжело. Ноги-руки отказывают. Но нужно улыбаться и делать программу до конца. Это самое сложное, чтобы никто не понял, как нам тяжело.Да, от зажима болит носи остаются пятна. Кожа сохнет, и появляются трещины. В Беларусь синхронное плавание развивается с 1982 года. В олимпийскую семью эта дисциплина вошла спустя два года на Играх в Лос-Анджелесе.