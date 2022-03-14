Томас Тухель прокомментировал свое будущее в футбольном клубе "Челси"

Первый матч после отстранения Романа Абрамовича от управления "Челси" лондонцы провели на "Стэмфорд Бридж" и одержали минимальную победу над "Ньюкаслом" - 1:0. После игры главный тренер синих Томас Тухель дал комментарий по поводу своего будущего в клубе.

Нет сомнений, что я останусь до конца сезона. Абсолютно. Очевидно, что это сложная ситуация, и мы также являемся частью АПЛ - одного из лучших турниров в мире. И я считаю, что если мы доиграем сезон, это поможет всем, кто участвует в турнире.