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Томас Тухель прокомментировал свое будущее в футбольном клубе "Челси"
Первый матч после отстранения Романа Абрамовича от управления "Челси" лондонцы провели на "Стэмфорд Бридж" и одержали минимальную победу над "Ньюкаслом" - 1:0. После игры главный тренер синих Томас Тухель дал комментарий по поводу своего будущего в клубе.
Нет сомнений, что я останусь до конца сезона. Абсолютно. Очевидно, что это сложная ситуация, и мы также являемся частью АПЛ - одного из лучших турниров в мире. И я считаю, что если мы доиграем сезон, это поможет всем, кто участвует в турнире.
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