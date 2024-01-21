Тонкие и изящные розыгрыши - большой теннис заставляет публику ахнуть

Белорусский теннис уже давно стал знаком качества. Мы помним успехи наших команд - как мужской в 2004 году (на полуфинале Кубка Дэвиса), так и женской (на финале Кубка Федерации) в 2017-м. Но и в двух главных мировых рейтингах - ATP и WTA - белорусы время от времени становятся флагманами.

Открытый чемпионат Австралии, который дает старт всему теннисному сезону, - это зеркало развития данного вида спорта в той или иной стране. И белорусский теннис на кортах "Мельбурн Парка" вновь в центре внимания.

Успехи в нашем теннисе - это в том числе и большая роль государства, ведь любой житель столицы заметил, насколько выросла за десятилетие теннисная инфраструктура. А вид спорта приобретает все более массовый характер - и это уже социальная направленность тенниса.

Во-первых, теннис з- это красиво. Тонкие и изящные розыгрыши, особенно в моменты кульминации, заставляют ахнуть достаточно изысканную и насмотренную публику.

Особенно зрители в Мельбурне видели всякое, но остаются теми почитателями мастеров большой ракетки, которые, как дети, восхищаются теннису как искусству. И это уже во-вторых.

Нервы могут сдавать, и это ни для кого не секрет. Ведь теннисисты - живые люди, а не роботы. Свежий пример спасения бедного заплутавшего кузнечика от 5-го номера мирового рейтинга Андрея Рублева.

Сенсация от 16-летней Мирры Андреевой - чем не повод восхититься теннисным вундеркиндом? А наши примы и экс-первые в мире - чем не мотивация отдавать детей в спорт? Спортсменки, которые выросли на столичных кортах Республики Беларусь.

Теннис всегда был видом спорта, который исповедуют и которым интересуются авторитетные мужчины, он шел рядом с политическими кругами, поскольку теннис - это про интеллект. Во время игры можно и выпустить пар, и после обсудить в уже спокойной обстановке те или иные вопросы. Спорт вообще держит человека в тонусе и помогает принимать верные решения в обычной жизни.





Беларусь всегда с большим удовольствием принимает большие спортивные топ-турниры, среди которых выделяется элитный финал Кубка Федерации Беларусь - США. Это памятный для нас финал турнира, который сейчас носит имя Билли-Джин Кинг. Белоруски уступили титулованным американкам, но в какой борьбе! Президент и тогда был рядом с командой, ведь сам большой поклонник тенниса, и всегда следил за успехами и большими победами наших спортсменов.

За 13 лет до этого женского финала белорусские теннисисты сотворили мировой фурор, добравшись до полуфинала Кубка Дэвиса даже ценой своего здоровья - турнир, который хочет выиграть любая сборная на планете. И это пример того, что есть результат - будет и поддержка. Примеров, кстати, много и из других видов спорта: батутный центр в Витебске, постоянная модернизация Раубичей.

Появились новенькие крытые корты на столичной улице Жудро, которые сейчас имеют в своей инфраструктуре и грунтовое покрытие, как на "Ролан Гаррос", и хард, как на AustralianOpen.

В школе тенниса "Смена", после того как воспитанница местных кортов и тренеров в прошлом году выиграла чемпионат Австралии, уже подрастает новое поколение.

"Я знаю, что не смогла бы выдержать этой трудной работы, если бы она не была для меня развлечением", - говорила великая теннисистка Моника Селеш, девятикратная победительница турниров Большого шлема.