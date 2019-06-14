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"Торонто" - первая канадская команда, взявшая титул Национальной баскетбольной ассоциации

В НБА новый чемпион. "Торонто" - первая канадская команда, взявшая титул Национальной баскетбольной ассоциации. В финальной серии "Рэпторз" обыграли "Голден Стэйт Уорриорз" 4:2. Заключительный матч, который состоялся этой ночью в Окленде, завершился со счетом 114:110. Канадцы смогли победить после первого попадания в финальную серию.

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