В НБА новый чемпион. "Торонто" - первая канадская команда, взявшая титул Национальной баскетбольной ассоциации. В финальной серии "Рэпторз" обыграли "Голден Стэйт Уорриорз" 4:2. Заключительный матч, который состоялся этой ночью в Окленде, завершился со счетом 114:110. Канадцы смогли победить после первого попадания в финальную серию.