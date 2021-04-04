"Торпедо-БелАЗ" благодаря курьезному голу побеждает "Витебск"

Второй гол в карьере легенды футбольного клуба "Витебск", который принес однако исключительно негативные эмоции. Капитан северян Артем Скитов в поединке 3-го тура Высшей лиги против "Торпедо-БелАЗ" не справился с мячом в своей штрафной и фактически выбил его из рук вратаря Дмитрия Гущенко. Больше голов забито не было - 1:0 в пользу Жодино.