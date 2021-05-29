"Торпедо-БелАЗ" принимает "Шахтер" в чемпионате Беларуси по футболу

В Жодино в матче 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу "Торпедо-БелАЗ" встречается с лидером чемпионата - солигорским "Шахтером". "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию поединка. В случае виктории "горняки" установят рекорд по количеству побед подряд на старте сезона.