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Торпедо БелАЗ стартует в квалификации Лиги конференций против Милсами из Молдовы - прямая трансляция на "Беларусь 5"

"Торпедо-БелАЗ" 11 июля стартует в квалификации Лиги конференций. Номинально домашний матч на старте отбора против "Милсами" из Молдовы атозаводцы проведут в венгерском городе Сомбатхее. И, как стало известно накануне, встреча начнется на час раньше - в 20:00. Причина - плохое освещение на местном стадионе.

Выездной ростер жодинцев - 24 футболиста. В списке и новичок "Торпедо-БелАЗ" - сербский защитник Саша Домич. Тренерский штаб внимательно изучил соперника и, как отмечает главком белорусов Дмитрий Молош, это не самый простой вариант. Тем не менее, задача - пройти в Еврокубках как можно дальше.

Итак, стартовый свисток в первом поединке между "Торпедо-БелАЗ" и "Милсами" прозвучит в 20:00 по белорусскому времени. А прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5". Не пропустите!

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