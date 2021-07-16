"Торпедо-БелАЗ" сыграет с минским "Динамо"

"Торпедо-БелАЗ" сегодня сыграет с минским "Динамо". Этот поединок в прямом эфире покажет "Беларусь 5". Начало трансляции в 20:35. По итогам личных встреч лидирует коллектив из столицы. На счету бело-синих 25 побед в 52-х матчах. В текущем розыгрыше Высшей лиги команда из Жодино занимает десятую строчку. Минчане после разгромной победы над "Славией" 4:0 замыкают четвертку лидеров.