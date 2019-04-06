ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

"Торпедо-Минск" - "Ислочь". Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 19:30

В 19:30 на спортивном канале трансляция со столичного стадиона по улице Маяковского. "Торпедо" во втором туре чемпионата Беларуси примет "Ислочь". В пятницу же прошли две встречи. В столичном дерби "Минск" и "Динамо" голов не забили, "Городея" поделила очки с "Витебском" - 1:1.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все